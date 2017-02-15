الثلوج قطعت الطرق الجبلية واقفلت المدارس في اعالي عكار

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان الثلوج تساقطت في عكار اعتبارا من ارتفاع 900 م وما فوق، ما ادى الى انقطاع طرقات الجبلية في منطقة جرد القيطع من الصدقة بيت ايوب وصولا حتى القرنة ومشمش وفنيدق القموعة .
وقد بدأت الجرافات بالعمل على فتح الطرقات، في وقت اقفلت المدارس في القرى والبلدات التي تساقطت فيها الثلوج .
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