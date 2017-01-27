الثلوج غطت قرى راشيا والبقاع الغربي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن العاصفة الثلجية إشتدت عند ساعات المساء الاولى، وأدت الى تراكم الثلوج في قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي، إذ باتت معظم القرى التي يزيد إرتفاعها عن 1200 متر معزولة بفعل تراكم الثلوج.
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