الثلوج غطت قرى العرقوب وشبعا وحاصبيا والصليب الاحمر ساعد مواطنين محاصرين

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان جميع الطرقات المؤدية الى شبعا وكفرشوبا مقطوعة، وما زال الطقس عاصفا.

ووصلت سماكة الثلوج التي تساقطت فجر اليوم الى 2م في المرتفعات الغربية لجبل الشيخ، و 50 سم في شبعا، و22 سم في كفرشوبا، و55سم في جنعم.

هذا وباتت الطرقات التي تربط حاصبيا بشبعا وكفرشوبا وعين عطا وشويا مقطوعة.

وغطت الثلوج مواقع للقوة الهندية العاملة ضمن اليونيفيل في مرتفعات شبعا وكفرشوبا وعزلت مواقع جيش الإحتلال الإسرائيلي في الطرف الشمالي والشرقي لمزارع شبعا المحتلة، بخاصة مواقع المرصد، الفوار، نشبة المقبلة ومراح الملول.

وبدات جرافات وزارة الأشغال بعملية ازالة الثلوج في شبعا، تمهيدا لأعادة فتح الطرقات وتواجه الجرافات صعوبة بسبب استمرار تساقط الثلوج.

وأدى تراكم الثلوج في منطقة حاصبيا الى محاصرة بعض المواطنين على الطرقات، وساعدت عناصر الصليب الاحمر – فرع حاصبيا المواطنين المحاصرين.