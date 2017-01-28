الثلوج غطت اعالي منطقة اقليم الخروب

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن الثلوج غطت منطقة اقليم الخروب، لا سيما البلدات التي ترتفع عن سطح البحر اكثر من 60 مترا، بدءا من بلدات شحيم وصعودا نحو داريا، عانوت، حصروت، الزعرورية، المطلة وبسابا، حيث غطى الثوب الأبيض تلك البلدات، وتسببت الثلوج بقطع الطرقات بين البلدات المذكورة، وعملت جرافات البلدات والشبان والدفاع المدني في المنطقة على فتح الطرقات منذ الصباح.

واقفلت المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة، والمؤسسات والمحال نتيجة تراكم الثلوج وموجة البرد والصقيع.