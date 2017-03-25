التوتر يسود مخيم عين الحلوة

لا يزال الوضع الامني في مخيم عين الحلوة متوترا، جراء الاشكالات المتنقلة التي حصلت في اليومين الماضيين والتي ادت الى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى، فيما أصيب فلسطيني صباح اليوم من ال السعدي في اشكال تطور الى اطلاق نار في منطقة الملعب الأحمر داخل المخيم.

وكان المخيم عاش ليلا متوترا سجل فيه القاء قنبلة يدوية عند مفترق سوق الخضار أعقبها اطلاق نار.

هذا واقفلت كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التابعة لوكالة الاونروا .

وبدت الحركة في الشارع الفوقاني مشلولة كليا خشية تجدد عمليات القنص فجأة واقفلت المحال التجارية ابوابها فيما بدا مشهد الاضرار كبيرا مع احتراق سيارة في منطقة الطوارىء وتضرر عدد من المنازل والمحال والسيارات.

هذا، وتقرر اليوم دفن الشاب محمد الجنداوي الذي اغتيل برصاص مجهولين في سوق الخضار اضافة الى محمود السيد الذي قضى في اشكال الطوارىء.