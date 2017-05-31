“التمر هندي” مشروب رمضان الاول.. فوائد لا تنتهي للصائمين

يعد مشروب التمر هندي، من أكثر المشروبات استهلاكا في شهر رمضان، وينصح الأطباء الصائمون بتناوله قبل وجبة الإفطار، حيث يعمل كملين معتدل للمعدة.

ويؤكد الاطباء أن هذا المشروب يساعد في علاج القُرحات النّاتجة عن الأدوية؛ وذلك بسببِ محتواها من المركّبات متعدّدةِ الفينول.

ويتميز مشروب التمر هندي بأنه غني بالعناصر الغذائئية والأحماض الأمينية، وعدد كبير من الفيتامينات، أهمها فيتامين ب، بالإضافة إلى أ ، وهـ، وك، وج.

ويعتبر مضاد حيوي طبيعي لكثير من أنواع البكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى الأورام السرطانية.

كما ان للمشروب تأثير واضح في حالات التهاب المفاصل.

ويساعد التمر هندي على تخلص الدم من بعض السموم واهمها تقليل نسبة الفلور والتي تزيد في المناطق ذات المياه الملوثة .

من جهة ثانية، يحذر الاطباء من الإفراط في تناول مشروب التمر هندي، رغم فوائده التي لا حصر لها، حيث يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز تصل إلى 30%، مما يشكل خطرا عند تناوله بكثرة.