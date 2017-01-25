التقدمي يرد: لا علاقة لجنبلاط أو الحزب بالترتيبات الداخلية لمطرانية بيت الدين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

تداولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية كلاماً مفاده أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على علاقة بما يجري من ترتيبات داخلية في مطرانية بيت الدين، وقد رافق هذه المقالات كمية كبيرة من التحليلات والتعليقات والإتهامات العارية عن الصحة.

يهم النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي التوضيح أن لا علاقة لهما بهذه القضية على الاطلاق، لا من قريب أو بعيد.