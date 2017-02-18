التظاهرات مستمرة.. وجهاز حماية ترامب يفتح تحقيقا بعد رشق موكبه

NEW YORK, NY - NOVEMBER 12: A crowd marches from Union Square to Trump Tower in protest of new Republican president-elect Donald Trump on November 12, 2016 in New York, United States. The election of Trump as president has sparked protests in cities across the country. (Photo by Yana Paskova/Getty Images)
في ظل التظاهرات المستمرة في بعض الولايات الاميرية، فتح جهاز الخدمة السرية، المكلف بحماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقا، الجمعة، بسبب حادث غريب في طريقه الى مقر قامته في ولاية فلوريدا.
وفي التفاصيل، كان الموكب الرئاسي يتنقل من مطار بالم بيتش إلى مقر الإقامة الفاخرة لترامب في مارالاغو، عندما ألقي شيء غير محدد على ما يبدو باتجاه الموكب.
وقال الجهاز في بيان: “إن جهاز الخدمة السرية يؤكد أن شيئا ما ألقي على ما يبدو على الموكب”، مضيفاً: “نحن نجري تحقيقا، وليس لدينا ما نضيفه حاليا”.
وكان ترامب شن هجوما جديدا على وسائل الإعلام، واصفا على موقع “تويتر” قنوات تلفزيونية كبرى وصحيفة شهيرة بأنها “عدوة الأميركيين”.
وبعد وقت قصير على وصوله إلى ولاية فلوريدا، نشر الرئيس الأميركي رسالة وكتب: “وسائل الإعلام الكاذبة (..) ليست عدوتي، هي عدوة الأميركيين”.
وتضمنت التدوينة أسماء صحيفة نيويورك تايمز، وشبكات سي إن إن، وإي بي سي، وسي بي إس، وان بي سي نيوز.
وليس من النادر أن يشن رؤساء أميركيون هجوما على وسائل الإعلام، لكن حدة الهجمات المتكررة التي شنها ترامب غير مسبوقة.
من جهة ثانية، تستمر الاحتجاجات ضد ترامب في مدن عدة بأنحاء الولايات المتحدة في حين حث نشطاء الأميركيين على عدم الذهاب إلى العمل والمدارس تعبيرا عن المعارضة.
وقالت جماعة سترايك فور ديموكراسي (أضربوا من أجل الديموقراطية) وهي إحدى الجماعات المنظمة لما تطلق عليه اسم الإضراب العام في 17 شباط إن نحو 16 ألف شخص استجابوا لصفحة على فايسبوك لمسيرة في حديقة واشنطن سكوير بارك في نيويورك.
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