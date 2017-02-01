التظاهرات مستمرة.. وترامب: قيود السفر لا يستهدف الديانة بل الإرهاب

لا تزال قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تثير ضجة كبيرة في الداخل والخارج، حيث تسيطر المواقف المعارضة والاحتجاجات على الشوارع الاميركية.

وفي هذا السياق، أكد ترامب أنه “لدي اهتمام بالغ تجاه المنكوبين في سوريا لكن أولويتي ستكون دوما حماية أميركا وبصفتي رئيساً سأجد حلا لمساعدة المنكوبين.

وأشار الى ان قيود السفر على مواطني سبع دول، لا يستهدف الديانة بل الإرهاب، موضحاً ان هناك أكثر من اربعين بلدا في العالم ذات غالبية مسلمة لم تتأثر بهذا القرار.

إلا أن كلام ترامب لم يهدىء غضب الشارع حيث تواصلت التظاهرات الشعبية في غالبية المدن الاميركية.

وشارك في واشنطن نواب ديمقراطيون في الكونغرس بوقفة احتجاجية على درج المحكمة العليا، وصفوا خلالها مقررات ترامب الاخيرة بأنها غير دستورية وطائشة ومتهورة.

اما شركة “غوغل” التي تظاهر المئات من موظفيها امام المقر احتجاجا، فأنشأت صندوق أزمة بمليوني دولار وجمعت تبرعات بمليونين آخرين، لمنحها الى مؤسسات ترعى المهاجرين اللاجئين.

وعلى وقع الغليان الشعبي والرسمي، أقال الرئيس الأميركي المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك

Daniel Ragsdale وعين مكانه Thomas Homan وذلك بعد أقل من ساعة على إقالة وزيرة العدل بالوكالة Sally Yates لرفضها ان تدافع في المحكمة عن قرار حظر السفر.

وفي جديد المواقف الدولية، انتقدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للمرة الثالثة خلال ايام قرارات ترامب المثيرة للجدل، مشيرة الى ان محاربة الإرهاب لا تبرر عزل مجموعة سكانية معينة.

وإعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أن “قرارات ترامب ليست الأمثل لحماية الولايات المتحدة ولن تحميها من الارهاب ويجب وقف هذه الإجراءات”.

في حين وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترامب بأنه مبتدئ في عالم السياسة وصعد انتقاداته لإجراءات الهجرة التي وضعت على الإيرانيين.

وركز روحاني حديثه على ترامب ذاته وقال في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة إن ترامب جديد على السياسة. جاء من عالم مختلف. إنها أجواء جديدة تماما بالنسبة له. سيحتاج لوقت طويل وسيكلف الولايات المتحدة الكثير إلى أن يتعلم ما يحدث في العالم.