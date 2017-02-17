التظاهرات مستمرة.. والمطاعم تضرب احتجاجاً على قرار ترامب

تعيش الولايات المتحدة الاميركية حالة من الفوضى، حيث تتواصل المظاهرات الاحتجاجية ضدّ قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقيّدة لدخول المهاجرين إلى البلاد، في العديد من الولايات.

وأشارت العلومات الصحافية أن مطاعم عدة أغلقت أبوابها، والتي يشكل المهاجرون معظم عامليها، بمختلف الولايات الأميركية وعلى رأسها العاصمة واشنطن ونيويورك احتجاجاً على قرارات ترامب.

وأشار أوليفر كايلابت في حديثه مع وكالة “الأناضول” الذي يشغّل مطعماً يقدم المأكولات اليابانية والتايوانية في واشنطن، إلى أهمية إغلاق المطاعم أبوابها في البلاد احتجاجاً على إجراءات الإدارة الأميركية.

كما أغلق عدد من المحلات التجارية في ولايتي مريلاند، وفيرجينيا، تضامناً مع المطاعم التي أقفلت أبوابها.

وفي نيويورك، ساندت سلسلة مطاعم “بلو ريبون”، إضراب المطاعم عن العمل، وأعلنت مشاركتها في الإضراب يوماً واحداً.

وقال إريك برومبرغ، أحد الشركاء بالمطعم، في حديث صحفي، إنهم قرروا إغلاق أبواب 7 مطاعم لهم في عموم نيويورك.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة شيكاغو مظاهرات مناهضة لقرار الرئيس الأميركي بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتدفق آلاف الأشخاص، غالبيتهم مهاجرون مكسيكيون، إلى شوارع شيكاغو، واحتجوا على سياسات ترامب المعادية للمهاجرين.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: “لا نريد العودة” و”ضد الكراهية” و”لا لحظر الدخول وبناء الجدار (مع المكسيك)”.

وكان ترامب هاجم ترامب بشدة وسائل الإعلام التي اتهمها “بعدم نزاهة”، وذلك خلال مؤتمر صحفي لم يتردد خلاله صحفيون من مواجهة الرئيس الاميركي بشكل مباشر.

وقال الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي الذي استمر أكثر من ساعة وربع الساعة أن “عدم النزاهة (لدى وسائل الإعلام) بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه”.

وأضاف: “الصحافة باتت تفتقد إلى النزاهة إلى درجة أننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأميركي بشكل كبير”.