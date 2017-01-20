التضامن يُعيد هوبس الى مسلسل الهزائم

اعاد التضامن الزوق مضيفه هوبس الى مسلسل الخسائر بعد أن فاز عليه مساء الجمعة ضمن المرحلة العاشرة من بطولة لبنان لكرة السلة، بنتيجة (80-70)، على أرض ملعب ميشال المر.

وهذا الفوز الخامس للتضامن من اصل 10 مباريات، في حين تلقى هوبس خسارته التاسعة في البطولة.

ورفع التضامن رصيده الى 20 نقطة متساوياً مع المتحد وبيبلوس، أمّا هوبس فاصبح رصيده 12 نقطة في المركز الاخير.

وكان هوبس قد حقق فوزه الاول والوحيد في البطولة في المرحلة السابقة على اللويزة.

التضامن كان افضل بكثير من هوبس مع بداية المباراة، فرض سيطرته ووسع الفارق بسرعة لينهي هذا الربع بفارق 12 نقطة (21-9). واستمر الفريق الكسرواني بنفس الوتيرة في الربع الثاني، في حين حاول هوبس أكثر من مرّة العودة في النتيجة من دون التمكن من ذلك، وانهى التضامن هذا الربع بنتيجة (43-34).

اختلفت الامور قليلاً في الربع الثالث، حيث دخل هوبس بصورة مغايرة وفرض دفاعاً قوياً مقابل تركيز كبير في الهجوم، فقلب النتيجة لمصلحته منهياً هذا الربع بنتيجة (63-60).

تقدم هوبس لم يستمر لفترة طويلة، وبالرغم من تقدمه اول 5 دقائق، فسجّل التضامن عودة مميزة في الدقائق الاخيرة للمباراة وفاز بفارق 10 نقاط.

وكان افضل مسجّل في التضامن موريس كامب 32 نقطة و10 متابعات، واضاف اليه ايرفين موريس 26 نقطة و5 تمريرات حاسمة.

من جانب هوبس، سجّل علي مزهر 20 نقطة و5 تمريرات حاسمة، واضاف اليه توماس عمر 19 نقطة وفلادان 17 نقطة.

وتختم المرحلة يوم السبت بلقاء الاتحاد ميروبا والحكمة عند الخامسة عصراً، ليتوقف بعدها الدوري لحين انتهاء مشاركة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا.