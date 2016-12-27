التضامن يقهر المتحد وميروبا يسقط بفارق 17 نقطة امام الشانفيل

ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة لبنان لكرة السلة ، تمكن فريق التضامن من تحقيق فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته امام المتحد على ملعب مجمع نهاد نوفل ، وانتهت المباراة بنتيجة 87 – 75 .

بدأ الفريقين هذا اللقاء بتركيز عال حيث تمكنوا من انهاء الربع الاول بالتعادل وبواقع 25 – 25 ، ولكن سرعان ما استفاق اصحاب الارض وتمكنوا من فرض سيطرتهم في الربع الثاني الذي انتهى بواقع 46 – 39 وبفارق 7 نقاط .

وفي الربع الثالث ، لم يتغير شيء فقد بقي الفريقان يتناقلان التسجيل مع افضلية نسبية لاصحاب الارض وانتهى بنتيجة 71 – 55 ، وفي الربع والاخير واصل فريق التضامن في تقديم افضل ما لديه بالرغم من الخطة الدفاعية التي فرضها فريق المتحد لينمع منافسه من توسيع الفارق في المباراة التي انتهت بفارق 12 نقطة لصالح التضامن .

وفي مباراة اخرى ، تمكن نادي الشانفيل من احراز فوزاً سهلاً له على نادي ميروبا الذي يواصل تعثره في الفترة الاخيرة ، وانتهت هذه المواجهة بنتيجة 78 – 61 وبفارق 17 واقيمت على ملعب ديك المحدي .

واتت ارباع اللقاء لصالح الفائز على الشكل التالي :

– الربع الاول : 21 – 13 .

– الربع الثاني : 37 – 19 .

– الربع الثالث : 54 – 40 .

– الربع الرابع والاخير : 78 – 61 .