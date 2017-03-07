التضامن صور يصدر بياناً رسمياً

أعلنت الهيئة الادارية لنادي التضامن صور تعليق مشاركتها فيالدوري اللبناني لكرة القدم و دعت الى اجتماع عاجل وطارئ بين الاتحاد والاندية.

وجاء في البين الرسمي :”نحن في نادي التضامن صور وحرصاً منا على وحدة العائلة الرياضية تحت سقف الاتحاد والانظمة والقوانين ونظراً للوضع المتردي الذي تمر به لعبة كرة القدم نعلن تعليق مشاركتنا بما تبقى من بطولة الدوري للدرجة الاولى وندعو الى اجتماع طارئ وعاجل بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم وأندية الدرجة الاولى لاعادة مسار الامور الى طبيعتها حرصاً منا على وحدة العائلة الكروية”.