التحفيز المغناطيسي لمعالجة الاكتئاب!

في ظل العبء الكبير من مرض الاكتئاب، يثابر الأطباء والخبراء على إيجاد وسائل طبية وعلاجية متطورة، للتعامل مع الاكتئاب، والتخفيف منه.

واعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA أول جهاز للعلاج يعمل بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة لمرضى الاكتئاب الذين لم يستجيبوا للعلاج الدوائي.

والتحفيز المغناطيسي أسلوب موسع يتم استخدامه لتنشيط مناطق صغيرة في المخ، وآلية عمل الجهاز هي بتمرير ذبذبات مغناطيسية، تشجع على تدفق الدم والنشاط وضبط المزاج.