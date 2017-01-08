التحالف العربي: إيران جاهرت بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين

قال اللواء أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي في مداخلة له مع قناة “العربية”، إن الجيش اليمني أصبحت لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.

وأضاف اللواء عسيري أن الجيش اليمني مازال يحقق تقدماً على كافة الجبهات في اليمن.

وتابع قائلاً: “عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين، وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته”.

وأكد عسيري أن إيران جاهرت بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن.