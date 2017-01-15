التحالف الاسلامي يدعو للقضاء على داعش ودعم عملية درع الفرات

اكد رؤساء أركان التحالف الاسلامي في ختام اجتماعهم بالرياض الاحد، أهمية تعزيز جهود محاربة الإرهاب، معلنين دعمهم لعملية درع الفرات ضد داعش شمال سوريا.

وكان رؤساء أركان اربع عشرة دولة مشاركة في التحالف الاسلامي لمحاربة الإرهابي اختتموا يومين من الاجتماعات في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث المؤتمر سبل رفع مستوى التنسيق من اجل الوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود التحالف الدولي لشل قدرات التنظيم المتطرف.

اما البيان الختامي لاجتماع الرياض فشدد على أهمية تعزيز جهود الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً للمنطقة والمجتمع الدولي بأكمله.

وجددد المجتمعون مساندتهم لعملية درع الفرات ضد داعش شمال سوريا كما دانوا جرائم التنظيم المتطرف ضد الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية، ووصفوها بالجرائم ضد الإنسانية.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على “داعش” وضمان عدم انتشار أفكاره ونفوذه في المناطق والدول المجاورة.

وتوافق المشاركون في المؤتمر على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لمعالجة مرحلة ما بعد “داعش” عن طريق المساهمة باتخاذ قرارات استراتيجية، كما اتفقوا على تطبيق كل الالتزامات والأهداف التي اتخذها المؤتمر وعلى التركيز على مكافحة الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة، وتركيز الموارد على عمليات الاستقرار.