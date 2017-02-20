البي اس جي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام تولوز وصراع الصدارة يشتعل

ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ، فشل فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوزاً مستحقاً أمام جمهوره حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق تولوز في المباراة المثيرة التي اقيمت على ارضية ملعب حديقة الامراء ليبقى ابناء المدرب الاسباني ايمري في الوصافة بفارق الاهداف عن نيس الذي اصبح في المركز الثالث ليصبح الفارق مع موناكو المتصدر 3 نقاط لتشتعل المنافسة على لقب الليغ 1.

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من الجانبين وبدأ الفريق الباريسي بقوة في اطار سعيه لخطف هدف مبكر لكنه اخفق بعد أن واجهه خصم عنيد وشرس وبعد مرور 20 دقيقة أكمل ابناء المدرب الاسباني ايمري السيطرة على مجريات اللقاء بشكل كبير وسط ضغط كبير من قبل مهاجمي الفريق البي اس جي على حامل الكرة الامر الذي اربك لاعبو تولوز بشكل كبير لتغيب خطورتهم و بعد سلسلة من التصديات الرائعة من حارس الضيوف لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الباريسي ضغطه على مرمى خصمه ولكن محاولات اصحاب الارض اصطدمت بالحارس والدفاع القوي ورغم سيطرة واستحواذ البي اس جي الا ان خطورتهم كانت محدودة من جراء الدفاع المنظم للاعبي تولوز و رمى بعدها المدرب ايمري بكل اوراقه الرابحة من اجل تحسين مردود الفريق لكنه فشل في تحقيق مراده وتوالت الدقائق وظلت دفاعات تولوز صامدة حيث اعتمد الضيوف على المرتدات القليلة لمباغتة البي اس جي المندفع لتسجيل هدف الفوز وفي الدقائق العشرة الاخيرة ضاعف فريق العاصمة ضغطه على مرمى تولوز لكنه فشل في تسجيل اي هدف ليبقى في موقعه في الوصافة بفارق الاهداف عن نيس و بفارق 3 نقاط عن موناكو المتصدر ليشتعل الصراع على لقب الليغ 1.