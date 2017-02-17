البيت الأبيض ينفي استخدام الحرس الوطني لضبط المهاجرين

كذب متحدث باسم البيت الأبيض تقرير أسوشيتد برس بشأن الاستخدام المحتمل للحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت وكالة أسوشيتد برس ذكرت في تغريدة لها على تويتر، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تدرس حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد. ولم تذكر الوكالة مصدرا لما أوردته.