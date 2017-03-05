البيت الأبيض يطلب التحقيق بتورط إدارة أوباما في التنصت على حملة ترامب

طلب البيت الأبيض التحقيق في مزاعم تورط إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في التنصت على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة “رويترز” أن “البيت الأبيض طلب من الكونغرس معرفة هل انتهكت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما صلاحياتها التنفيذية في التحقيق خلال حملة الانتخابات الأخيرة في 2016 في إطار التحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن تأثير روسيا على العملية الانتخابية”.

وجاء الطلب بعد زعم ترامب أن أوباما أمر بالتنصت على هواتف في برج ترامب بمدينة نيويورك الذي كان مقراً للحملة الانتخابية لكنه لم يقدم دليلاً.