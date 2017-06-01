البيئة: لزيارة المحميات الطبيعية خلال الاسبوع العالمي للبيئة

دعت وزارة البيئة وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع والالكتروني الى تشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية خلال “اسبوع يوم البيئة العالمي” الذي يبدأ الاثنين في 5 حزيران ولغاية الاحد في 11 منه، وذلك الحاقا بكتابها السابق المتعلق بنشاطات يوم البيئة العالمي في 5 حزيران 2017.

والمحميات هي: محمية حرج اهدن الطبيعية، محمية ارز الشوف الطبيعية، محمية غابة ارز تنورين الطبيعية، محمية بنتاعل الطبيعية، محمية وادي الحجير الطبيعية، محمية شاطىء صور الطبيعية ومحمية شننعير الطبيعية.