البنتاغون: مقتل قيادي من داعش في غارة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، اليوم، ان “قياديا عسكريا كبيرا في تنظيم “داعش” في سوريا قتل في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقتل ابو جندل الكويتي الاثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل التنظيم، بحسب بيان للقيادة الاميركية في الشرق الاوسط (“سنتكوم”).

وقالت قيادة “سنتكوم” ان “الكويتي كان ضالعا في استخدام السيارات المستخدمة في الهجمات الانتحارية، والعبوات الناسفة والاسلحة الكيميائية ضد قوات سوريا الديموقراطية”.

واضافت “ان مقتل القيادي يمكن ان يعوق قدرة “داعش” في معارك الرقة، ويضعف قدرة التنظيم على شن هجمات في الغرب”.