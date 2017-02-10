البنتاغون: لم نورد منظومات دفاع جوي محمولة للمعارضة السورية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” انها لم تورد منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية بعد رفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الحظر عن ذلك.

وشددت على أن الجهة الوحيدة في سوريا التي تزودها الولايات المتحدة بالأسلحة هي “التحالف العربي السوري” الذي يشكل الفصيل العربي داخل “قوات سوريا الديمقراطية”.

يذكر أن الرئيس السابق أوباما رفع في 8 كانون الأول من العام الماضي جميع القيود الرسمية عن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في سوريا.