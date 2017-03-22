البنتاغون: عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي في كوريا الشمالية

أكد ممثل قيادة القوات المسلحة الأميركية في منطقة المحيط الهادئ دايف بينز أن الولايات المتحدة رصدت عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي في كوريا الشمالية. وأشار الى أن “قيادة القوات المسلحة الأميركية في المحيط الهادئ رصدت ما نعتبره محاولة لإطلاق صاروخ في كوريا الشمالية”.
وأوضح أنه “يبدو أن الصاروخ انفجر بعد ثوان معدودة من إطلاقه”.
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