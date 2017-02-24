البنتاغون: زوّدنا العراق بمعلومات لشنّ غارة جوّية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) اليوم الجمعة، أن الولايات المتّحدة زوّدت العراق بمعلومات استخباراتيّة للقيام بالغارات الجوّية التي نفّذها الطيران العراقي داخل سوريا، ردّاً على هجمات ارهابيّة وقعت في الآونة الأخيرة في بغداد.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيز للصحافيّين: “بلى كنّا على علم. بل ودعمناها بالمعلومات”، مضيفاً: “إنّها ضربة جيّدة. ضربة فعّالة. ضربة ضدّ أهداف داعش”.