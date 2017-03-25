البنتاغون: روسيا تحاول التحرك وممارسة النفوذ في ليبيا

أعلن قائد القوات الأميركية في إفريقيا الجنرال توم والدهوسر عن ان روسيا تحاول ممارسة نفوذ في ليبيا بوسائل عسكرية وصفقات نفط او اسلحة.

وقال والدهوسر في لقاء صحافي في “البنتاغون”، ان واشنطن لديها حاليا مجموعة صغيرة من العسكريين في ليبيا لغايات إستخباراتية أساسا.

وأضاف: “روسيا ترغب في ممارسة نفوذ داخل ليبيا ، هم موجودون في الميدان”. وتابع: “نتابع ما يفعلون بقلق كبير، وعلاوة على نشاطهم العسكري لاحظنا انشطة تجارية مؤخرا سواء في مجال النفط او السلاح”.

واكد وجود قوات خاصة أميركية محدودة العدد في ليبيا ، تتولى عمليات إستخباراتية بطائرات استطلاع بدون طيار انطلاقا من قاعدة في تونس.

واضاف: “سنبقي قوة قادرة على الإنتاج الإستخباراتي والعمل مع مختلف المجموعات عند الحاجة، لتتمكن من مساعدة حكومة الوفاق الوطني على مهاجمة أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي.

واشار الى انه لم يعد هناك على الارجح سوى “مئة الى مئتي” مسلح إرهابي في غرب ليبيا حيث حاولوا إيجاد موطىء قدم لهم.