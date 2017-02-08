البنتاغون: داعش كان ينتج عنصر الخردل في الموصل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء أن فحوصا أكدت أن تنظيم “داعش” استخدم مختبرات جامعة الموصلفي العراق لإنتاج أسلحة كيمياوية تحوي عنصر الخردل.

والجامعة المترامية بمبانيها الحديثة كانت إحدى أهم جامعات العراق قبل أن يسيطر “داعش” على المدينة في 2014.

واستعادت القوات العراقية الشهر الفائت الجامعة في إطار سيطرتها على الشطر الشرقي للموصل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس إن فحص عينات أخِذت من المكان أظهر أن تنظيم “داعش” استخدم المختبرات الجامعية لإنتاج عنصر الخردل.

ولاحقا، كان الإرهابيون يستخدمون هذا المسحوق لإنتاج أسلحة بدائية.

وأوضح ديفيس أن المادة المنتجة لا صلة لها بغاز الخردل الفتاك المستخدم منذ الحرب العالمية الأولى، لافتاً إلى أنها “تتسبب بحكة في الجلد.. أكثر من كونها قاتلة”.

وأضاف: “ليس لدينا أي مؤشر إلى أنها أدت فعلا إلى مقتل شخص ما”.

وتابع المتحدث أنه مع هجوم القوات العراقية “نعتقد أن (الإرهابيين) نقلوا غالبية منشآت الإنتاج (لديهم) وأنه يتم تشغيلها على الأرجح في مكان آخر”.

وتعمل القوات العراقية على تأمين شرق الموصل الذي استعادته بعد معارك استمرت ثلاثة أشهر.

وأورد ديفيس أن هذه القوات تواجه “خلايا نائمة” لتنظيم “داعش” أو إرهابيين لجأوا إلى مخابئ تحت الأرض.

ويواصل التنظيم المتطرف شن هجمات على شرق الموصل مستخدما طائرات مسيرة صغيرة لإلقاء قنابل يدوية.

وقال المتحدث إن “هذا الأمر يحصل بمعدل مرة واحدة يوميا”.