البعثة العسكرية الإيطالية اختتمت دورة تدريبية للقوات المسلحة في روميه

أقيم حفل في مقر ثكنة المغاوير في روميه لاختتام الدورة التدريبية، تحت عنوان “Military Mountain Sport Competition Advisory” التي نظمها فريق عمل البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL) لصالح القوات المسلحة اللبنانية في منطقة الأرز شمال لبنان.

وأشارت السفارة الايطالية في بيان الى أن “إتقان تقنيات التزلج يندرج في إطار حلقة تدريبية منظمة تهدف إلى اكتساب المشاركين في الدورة قدرة كاملة على التحرك والقتال والبقاء على قيد الحياة في المناطق الجبلية، وتبقى هذه الفرص التدريبية لصالح القوات المسلحة اللبنانية في صلب مهام البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية التي تعمل في لبنان منذ العام 2005 على مجمل الأراضي اللبنانية، وتقوم بتنسيق نشاطات مختلف مجموعات المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية والقادمين من أرمق الأقسام ومعاهد التدريب التابعة لقوات الدفاع الإيطالية”.

ولفت الى أنه “أشرف على الدورة التدريبية التي امتدت على ستة أسابيع أفضل مدربي التزلج في الجيش الإيطالي حيث شارك فيها 41 عنصرا من وحدات الخاصة في فوج مغاوير الجبل ومن مدرسة التزلج التابعة للجيش اللبناني، وسيشكل فضلا عن ذلك المشاركون المتميزون في الدورة الفريق العسكري الوطني الذي سوف يمثل لبنان في بطولات التزلج الخاصة بفرق “جبال الألب” في الجيش الإيطالي التي ستجري في منطقتي دوبياكو وسان كانديدو شمالي إيطاليا”.

وأوضح أنه “في الأيام القلية الماضية، التقى السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي يرافقه الملحق العسكري الإيطالي الجنرال مونتيدورو المدربين والمشاركين في الدورة في مدرسة التزلج التابعة للجيش اللبناني في الأرز، مؤكدا بذلك التزام إيطاليا دعم القوات المسلحة اللبنانية”.