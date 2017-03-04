البريمرليغ : ليستر سيتي يواصل صحوته محلياً بالفوز على هال سيتي

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الانكليزي ” البريمرليغ ” ، واصل نادي ليستر سيتي نتائجه المميزة مع مدربه المؤقت شيكسبير وذلك بعد ان حقق فوزاً ثميناً امام هال سيتي وبواقع 3-1 ليعزز الفريق اكثر من وضعيته ويبتعد اكثر عن فرق المؤخرة .

وفي الشوط الاول نجح لاعبو ليستر من فرض تفوقهم الكبير على لاعبي هال سيتي حيث اعتمد ابناء المدرب دا سيلفا الدفاع المحكم والهجمات المرتدة وتمكن كلوكاس من منح هال سيتي التقدم في الدقيقة 14 ليبدأ بعدها لاعبو ليستر في الضغط بقوة على مرمى الحارس ياكوبوفيتش حيث انهال ابناء المدرب شيكسبير بالهجمات على مرمى الخصم ونجح فوكس من خطف هدف التعادل لليستر في الدقيقة 27 بعد تمريرة حاسمة من فاردي وبعدها سنحت لفاردي بعض المحاولات ولكن الحظ عانده في خطف هدف التقدم لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 بين الفريقين .

وكان الشوط الثاني مشتعلاً بين لاعبي الفريقين حيث هدد لاعبي الفريقين مرمى الآخر بهجمات خطرة وتألق حارسي المرمى في الدفاع عن مرماهما وكان لاعبو ليستر الطرف الاخطر حيث كانت هجماتهم مركزة اكثر وتمكن رياض محرز من خطف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 59 بعد تمريرة حاسمة من روبرت هوث وهذا الهدف اشعل ابناء المدرب دا سيلفا والذين بدأوا بشن الهجمات على مرمى الحارس شمايكل والذي تألق في ابعاد الكرات عن مرماه ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة بدأ مدربي الفريقين في اجراء التبديلات وسيطر اعبو هال سيتي على مجريات اللقاء وسط ضغط كبير في ظل تراجع لاعبي ليستر سيتي الى الخلف للدفاع عن مرماهم ولم تنجح محاولات هال سيتي من معادلة النتيجة واهدى هادلستون ليستر سيتي هدفاً ثالثاً بعد ان سجل هدف عكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز ليستر وبواقع 3-1 .

وفي باقي المباريات ، حقق ستوك سيتي فوزاً مهماً امام مبدلزبره وبواقع 2-0 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المجرب مارك هيوز وسجل النمساوي ارناتوفيتش هدفي الفوز لستوك في الدقيقتين 29 و42 ليعزز ستوك وضعيته في وسط الترتيب ، بينما حقق كريستال بالاس فوزاً ثميناً امام ويست بروميتش البيون وبواقع 2-0 ليقفز كريستال بالاس الى المركز الـ17 بعد فوز سوانسي سيتي علي بيرنلي وبواقع 3-2 ، فيما حقق ساوثامبتون فوزاً مثيراً امام واتفورد وبواقع 4-2 وكانت المباراة عالية النسق بين لاعبي الفريقين وتقدم واتفورد في الدقيقة 4 عبر ديني قبل ان يعادل تاديتش في الدقيقة 28 ومنح ريدموند التقدم لساوثامبتون في الدقيقة 47 قبل ان يعادل اوكاكا لواتفورد في الدقيقة 79 ولكن الدقيقة 83 شهدت هدف التقدم عبر غابياديني قبل ان يعود ريدموند ويؤكد فوزه فريقه بهدف رابع في الدقيقة 86 ليحقق ساوثامبتون فوزاً مثيراً وبواقع 4-3 .

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