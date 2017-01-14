البرشا يستعيد امجاده في العام الجديد بخماسية في مرمى لاس بالماس‎

ضمن فعاليات الجولة 18 من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، حقق نادي برشلونة فوزاً كبيراً امام لاس بالماس وبواقع 5-0 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب لويس انريكي وسجل لويس سواريز ثنائية في المباراة ليفرض نفسه نجماً في المباراة ونجح ميسي من خطف هدف وقدم الفريق الكتالوني افضل مباراة له في العام الجديد بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

وكان الشوط الاول كتالونياً بإمتياز حيث نجح ابناء المدرب لويس انريكي في فرض سيطرتهم المطلقة على مجرياته وسط عجز كبير من قبل لاعبي لاس بالماس في قدرتهم على ايقاف مصدر خطورة البلوغرانا وشكلت الجبهة اليمنى بقيادة فيدال واندريه غوميز وميسي الخطورة الابرز حيث شكل ابناء المدرب لويس انريكي معظم الخطورة عبر هذه الجهة وفي الدقيقة 14 تمكن لويس سواريز من افتتاح التسجيل عبر تمريرة رائعة من اندريه غوميز وتوالت فرص الفريق الكتالوني حيث اضاع البرتغالي غوميز والكانتارا انفراديتين امام المرمى وبعدها كان ميسي النجم الاوحد في صناعة الخطورة حيث انقذ الحارس خافي فاراس ضربة حرة رائعة للبرغوث الارجنتني قبل ان يتصدى حارس لاس بالماس لانفراديتين للنجم الارجنتيني بعد تصديات رائعة وبدروه فشل لاعبو لاس بالماس في الوصول الى مرمى الحارس تير شتيغن لينتهي هذا الشوط بتقدم البرشا بواقع 1-0 .

ومع بداية الشوط الثاني واصل الفريق الكتالوني سيطرته الكبيرة على اللقاء واضاع نجوم الفريق الكتالوني بعض الفرص الخطرة وفي الدقيقة 52 نجح ليونيل ميسي من خطف هدف ثانٍ لفريقه بعد متابعة جميلة وهذا الهدف فتح المباراة اكثر حيث نجح لويس سواريز من اضافة هدف ثالث لفريقه في الدقيقة 57 بعد تسديدة رائعة ولم تهدأ وتيرة ضغط البلوغرانا حيث نجح اردا توران من اضافة هدف رابع في الدقيقة 59 بعد تمريرة حاسمة من لويس سواريز ، وبعدها هدأ الفريق الكتالوني من وتيرة ضغطه حيث بدأ المدرب لويس انريكي في اجراء التبديلات لإراحة اكبر عدد من لاعبيه ولم ينجح لاعبو لاس بالماس في استغلال هذا الهدوء وسط سيطرة كبيرة من قبل لاعبي البرشا على الكرة وبعدها كان لليونيل ميسي وسواريز فرص مهمة لخطف اهدفا اخرى ولكن الحظ عاندهم وفي الدقيقة 80 تمكن اليكس فيدال من خطف هدف خامس للبرشا بعد تسديدة رائعة وبعدها اضاع باكو الكاسير انفرادية امام المرمى لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بواقع 5-0 .