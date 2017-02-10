البرازيل تواجه الأرجنتين وديًا في استراليا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الخميس، إن منتخب راقصي السامبا سيواجه الأرجنتين في مباراة ودية دولية في التاسع من يونيو/حزيران المقبل في استراليا.
وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان صادر عنه “المباراة ستقام في استاد ملبورن كريكيت غراوند الذي تبلغ سعته 100 ألف متفرج”.
ويلعب أشهر منتخبين في أميركا الجنوبية، عادة مباريات ودية على ملاعب محايدة.
وتتصدر الأرجنتين تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بينما تحتل البرازيل المركز الثاني.
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