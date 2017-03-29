البرازيل تضع قدمها في كأس العالم

وضع المنتخب البرازيلي قدمه تقريبا في كاس العالم بعد الفوز الذي حققه على منتخب بارغواي بنتيجة 3- 0 ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

في الدقيقة 34 من عمر الشوط الاول نجح لاعب ليفربول والمنتخب البرازيلي فيليب كوتينيو من تسجيل اولى اهداف اللقاء لينتهي القسم الاول من اللقاء بتقدم اصحاب الارض . بداية الشوط الثاني كانت قوية من منتخب السيلساو رغم ان نيمار دا سيلفا لاعب البرسا والمنتخب الاصفر اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 53، ولكنه عاد ليسجل بعدها الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 63 ليعزز مارسيلو النتيجة للبرازيل بهدف ثالث في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة وصل المنتخب البرازيلي للنقطة رقم 33، في صدارة ترتيب التصفيات فيما بقي رصيد المنتخب البارغواي عند النقطة 18

الارجنتين امام بوليفيا

بعد ساعات من اعلان عقوبة الايقاف على نجم الكرة العالمية ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم تعرض منتخب التانغو لصفعة قوية، تهدد مسيرته في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وذلك على اثر خسارته امام مضيفه المنتخب البوليفي بنتيجة 2- 0 ضمن الجولة الـ14 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

نهاية الشوط الاول من اللقاء جاءت لاصحاب الارض حيث نجح خوان كارلوس من تسجيل هدق التقدم في الدقيقة 31 ،ليعود ويعزز مارسيلو مارتينز مهاجم بوليفيا النتيجة في الدقيقة 52.

وتجمد رصيد التانغو، عند 22 نقطة، ليصبح في المركز الخامس فيما رفع المنتخب البوليفي، رصيده إلى 10 نقاط، في المركز التاسع، قبل الأخير، بجدول التصفيات.

يذكر ان المنتخب الارجنتيني سيقود 3 مباريات اخرى دون ميسي وهي امام أوروغواي ،فنزويلا وبيرو ويتبقى لقاء واح يلعبه امام الاكوادور.

كولومبيا امام الاكوادور

نجح المنتخب الكولومبي من تحقيق فوزا مهما على الاكوادور بنتيجة 2- 0 ضمن الجولة 14 من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2018 في روسيا

سجل اهداف الفائز جايمس رودريغيز في الدقيقة 20 واضاف كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 34

وبهذا الفوز رفع المنتخب الكولومبي رصيده الى 24 نقطة فيما تجمد رصيد المنتخب الاكوادوري عند النقطة 20

تشيلي امام فنزويلا

نجح المنتخب التشيلي من تحقيق فوزا مهما على صاحب المركز الاخير المننتخب الفنزويلي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 14 من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2018 في روسيا

سجل اهداف الفائز كل من اليكسيس سانشيز في الدقيقة 5 و استيبان بارديس في الدقيقة 7 و 22 امام للخاسر فقد سجل اللاعب روندون في الدقيقة 65

بهذا الفوز اصبح المنتخب التشيلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة امام فنزويلا فتجمد رصده عند النقطة 6 في المركز الاخير