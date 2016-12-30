البرازيلي ريتشي ينضم رسميًا للأنصار اللبناني

وقع صانع الألعاب البرازيلي فينيسيوس ريتشي رسمياً مساء أمس الخميس عقد انتقاله إلى صفوف فريق الأنصار متصدر ترتيب الدوري اللبناني وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (13 مرة).

وتمتد مدة العقد لموسم ونصف، وتبلغ قيمته نحو 150 الف دولار. ويعول الأنصار على اللاعب الجديد لتعويض غياب صانع العابه ربيع عطايا المنتقل الى ذوب اهان الإيراني.

وريتشي هو باكورة تعاقدات الأنصار في سوق الانتقالات الشتوية، علماً ان “الأخضر” اقترب من الحصول على توقيع المدافع السلوفاكي ماتيك بودستافيتش، الذي يخضع حالياً للاختبارات، ونال إعجاب الجهاز الفني بقيادة زوران بيسيتش.

ولعب ريتشي (32 عاما) لعدد من الأندية الكبيرة في البرازيل مثل بالميراس وفاسكو دا غاما قبل أن يحترف عام 2008 مع نادي انجيه الفرنسي ومن ثم انتقل لنادي استوريل برايا البرتغالي، قبل أن يعود ليلعب في البرازيل مع نادي ديبورتيفو.

ولعب صانع الألعاب البرازيلي مع النصر والوحدة والتعاون في السعودية.