البديل غاميرو ينقذ كبرياء اتلتيكو مدريد من عناد سبورتينغ خيخون‎

ضمن فعاليات الجولة 23 من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، تمكن نادي اتلتيكو مدريد من خطف فوز متأخر امام سبورتينغ خيخون وبواقع 4-1 في مباراة صعبة على ابناء المدرب سيميوني قبل ان ينجح البديل غاميرو من مباغتة دفاع خيخون بثلاثة اهداف متتالية ليحقق لفريقه نقاط المباراة الثلاث .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو سبورتينغ خيخون اداء قوي وباهر حيث نجحوا من فرض سيطرتهم على المباراة وسط ضياع كبير من قبل لاعبي الروخي بلانكوس حيث افتقد ابناء المدرب دييغو سيميوني الترابط بين الخطوط الثلاث وشكل لاعبو خيخون خطورة كبيرة على مرمى الحارس مويا ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن ابناء المدرب روبي وبدوره لم يهدد لاعبو الاتلتيكو مرمى الخصم الا في مناسبات قليلة وغير فعالة ولم يستغل اصحاب الارض الفرص التي سنحت لهم ليستمر التعادل السلبي مسيطراً على اجواء الشوط الاول .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة نارية حيث نجح لاعبو الاتلتيكو من افتتاح التسجيل عبر كاراسكو في الدقيقة 46 ولكن فرحة الروخي بلانكوس لم تدم طويلاً حيث نجح خيخون من معادلة النتيجة في الدقيقة 49 عبر الفاريز بعد تمريرة حاسمة من بورغي وهذا الهدف منح لاعبو خيخون افضلية كبيرة في المباراة حيث واصلوا ضغطهم ونجح الحارس مويا من ايقاف خطورتهم ليعمد المدرب سيميوني الى ادخال كل من نيغيز وغانيرو وتوماس لتحسين مردود الفريق المدريدي اكثر وبدأ لاعبو الاتلتيكو يضغطون على مرمى الحارس كويلار والذي نجح في التصدي لهم ببراعة كبيرة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كثّف غريزمان وزملائه الضغط والغى حكم اللقاء هدف للمهاجم الفرنسي بداعي التسلل وهذا الضغط اسفر عن 3 اهداف متتالية من البديل كيفين غاميرو في الدقائق 80 و82 و85 ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث وبفوز متأخر وبواقع 4-1 .

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