البدء بدراسة موازنة 2017.. وعون: أوضاعنا تتأثر بعدد النازحين

من المنتظر أن يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة مشروع قانون الموازنة في الاسبوع المقبل، حيث ستكون هناك جلستان متتاليتان لهذه الغاية، بعدما انتهى وزير المال من عرض المشروع.

وخلال الجلسة كان مشروع موازنة العام 2017 البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء، في حين أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون الوزراء بزيارته الأسبوع المقبل الى مصر والأردن استكمالا لجولته على عدد من الدول العربية.

وفيما يتعلق بموضوع النزوح السوري قال ان “الحديث حاليا يتم عن انشاء اماكن آمنة في سوريا، وبإعتقادي انّ الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين ان تكون بإشراف الامم المتحدة، بل يريدونها تحت اشرافهم المباشر بحجة أن الامر يمس السيادة الوطنية”.

وأكد أن “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية تتأثر بشكل أو آخر بالعدد الكبير للنازحين السوريين، قياسا الى عدد سكان لبنان ومساحته الجغرافية، والذي لا سابقة له في العالم إلا في الاجتياحات الكبرى التي حصلت عبر التاريخ”. ولفت الى أن “جميع من يزوره من مسؤولين دوليين يقر بحجم هذه المشكلة وضخامة الاعباء التي يتحملها لبنان، إلا أن لا اجراءات مهمة اتخذت بهدف المساعدة في معالجتها”.

اما الرئيس الحريري فأشار الى دراسة الامر مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وطلب من سائر الوزراء التعاون معه كي يتم تحديد المشاريع الضرورية ووضع البرامج الخاصة بانماء كافة المناطق اللبنانية.

وكشف أن “للبعثات الدولية التي تزورنا ان لبنان بات بأكمله اشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب ان تشمل المساعدات لبنان بأكمله لا منطقة من دون الاخرى”، لافتاً الى ان “الامور الثنائية مع المملكة العربية السعودية سائرة نحو الانفتاح وان الحظر الذي كان قائما ستتم ازالته”.

من جهة ثانية، اقترح وزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون تخصيص جلسات للحكومة لبحث قانون الانتخاب، فتجاوب الرئيس عون مع الامر ولفت الى ضرورة عقد جلسات يومية لإقرار قانون الانتخاب، على ان يتم تحديدها لاحقا.

بعد ذلك عرض وزير المالية علي حسن خليل لفذلكة الموازنة ونفقاتها وأرقامها والتي تتضمن سلسلة الرتب والرواتب بقيمة 1200 مليار ليرة ثم رفعت الجلسة الى يومي الاربعاء والخميس المقبلين لعقد جلستين متتاليتين لإستكمال درس مشروع الموازنة والإستماع الى ملاحظات الوزراء عليها.

وكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عقدا خلوة قبل الجلسة تناولت مجمل المواضيع المطروحة والأوضاع العامة في البلاد، كما اجتمع الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وتناول البحث الإتصالات الجارية بخصوص قانون الإنتخابات .