البخاري زار تجمع سيدات الاعمال في طرابلس

زار القائم بالاعمال السعودي وليد بخاري مقر تجمع سيدات الاعمال في طرابلس حيث التقى رئيسة التجمع ليلى سلهب كرامي في إطار زيارة للتجمع ولمدينة طرابلس .

بعد اللقاء قالت السيدة ليلى سلهب كرامي:”أن طرابلس في عيد لاستقبالها القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الأستاذ وليد بخاري وهي بمثابة فتح باب جديد واسع للعلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات والوفود، ونحن في طرابلس بحاجة إلى قدوم إخواننا العرب وإلى الوافدين من أنحاء العالم ولنستقطب القطاعات المختلفة” .

واضافت ” نحن نعول على دور سعادته لتحفيز أسباب الحركة في طرابلس ولتكون المدينة مقصدا لكل الوافدين ونحن سنقوم بزيارة السفارة السعودية لننجز تعاونا نريده اقتصاديا وانمائيا واجتماعيا إلى جانب إقامة المعارض المشتركة بين طرابلس والمملكة العربية السعودية لنحقق خطوة انفتاح على المملكة فعلى دول الخليج العربي”.