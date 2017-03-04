البحرين: كشف تنظيم إرهابي يضم حوالى 54 شخصا بينهم 13 في الخارج

أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، في تصريح لوكالة أنباء البحرين، كشف “تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابيا في عضويته تم تأسيسه وانضم اليه عدد من المتهمين بينهم 12 متهما، بالخارج في إيران والعراق وآخر بألمانيا وواحد وأربعون في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن (مطلع العام الجاري)، فيما تم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية”، مضيفا ان “تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار الساعة لاستكمالها وانجازها”.

وذكر أن “قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها”، متحدثا عن ضبط أسلحة رشاشة وعبوات داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح نهاية العام الماضي، وكذلك ضبط مواد مماثلة في منطقة الدير خلال الشهر الماضي.

واتهم التنظيم بـ: “الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية”، إطلاق النار على دورية شرطة في منطقة بني جمرة وإصابة عنصر، اغتيال ضابط شرطة في منطقة البلاد القديم، محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم.