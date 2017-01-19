البحرين تواصل تجرّع الهزائم والمانيا تحقق العلامة الكاملة

حقق المنتخب الدنماركي لكرة اليد انتصاره الرابع على التوالي في بطولة كأس العالم لكرة اليد في فرنسا، بفوزه على البحرين بنتيجة “30-26” في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بصدارة المجموعة مؤقتا فيما مني المنتخب البحريني بالهزيمة الرابعة على التوالي وما زال رصيده خاليا من النقاط، علما أنه كان خرج رسميا من المنافسة على الدور المقبل قبل هذا اللقاء.

في مباراة ثانية، فازت المانيا على بيلاروسيا بنتيجة “31-25″، لتتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.