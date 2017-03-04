البحرين تكشف تنظيما ارهابيا خطيرا وبعض افراده يُقيمون في ايران والعراق

تنظيم ارهابي خطير يضم اكثر من اربعة وخمسين عضواً كشفته سلطات البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، قوله إن واحدا واربعين من اعضاء التنظيم موجودون في البحرين، واثني عشر يقيمون في إيران والعراق اضافة الى واحد في ألمانيا كان يتولى يدير عمليات تنقل الإرهابيين إلى إيران والعراق للتدرب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري استعدادا لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

واعتقلت السلطات خمسة وعشرين من اعضاء التنظيم الموجودين في البحرين، وضبطت معهم كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر.

وبينت التحقيقات مع الموقوفين الذين أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهم احتياطياً، ان التنظيم الارهابي نفذ ست جرائم إرهابية في البحرين، بينها اغتيال رجال أمن بمخططات وضعت في إيران.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إن قادة أعضاء التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.