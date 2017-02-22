القبض على 20 إرهابياً بينهم 4 نساء في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ، الثلاثاء، القبض على 20 مطلوباً في قضايا إرهابية، بينهم 4 نساء كان لهن دور في إيواء مطلوبين.

وقالت الداخلية في بيان: “استمراراً لعمليات البحث والتحري التي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحراً إلى إيران ، بتاريخ 9 فبراير 20177، فقد كشفت تلك العمليات عن عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية، وفق خطة أمنية شاملة، على تفكيك تلك الخلايا وإحباط مخططاتهم. ونتيجة للتحرك الأمني، فقد تم تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة بعدة مناطق بالبلاد خلال الفترة من 9 إلى 19 فبراير 2017، وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوباً في قضايا إرهابية، من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم”.

وأضافت: “دلت التحريات أن من بين المقبوض عليهم، “مطلوبا واحدا” أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017 واثنين متورطين في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، كما كشفت المعلومات أن 8 من المقبوض عليهم، قد تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران و العراق “.

كما لفتت إلى أن “المقبوض عليهم المتورطين في تنفيذ عملية تهريب السجناء وإيواء المطلوبين والعناصر الهاربة والتستر عليهم، هم: صادق أحمد منصور أحمد (27 عاماً)، أميرة محمد صالح عبدالجليل (35 عاماً)، فاتن عبدالحسين علي ناصر (41عاماً)، حميدة جمعة علي عبدالله (40 عاماً)، منى حبيب إدريس صالح (46 عاماً)، محمد صالح عبدالجليل أحمد (65 عاماً)، عبدالشهيد أحمد علي الشيخ (37 عاماً)، أحمد حسن رضي (23 عاماً)، أبو الفضل محمد صالح عبدالجليل (24 عاماً). أما “مجموعة الدير” المتورطة في تنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية المختلفة فهي: جعفر ناجي رمضان علي حميدان (22 عاماً)، يوسف حسن محمد حسن (22 عاماً)، علي حسن عبدعلي حماد (30 عاماً)، محسن أحمد علي محمد النهام (24 عاماً)، محمد حسن عبدعلي النهام (46 عاماً)”.

كذلك أشارت الداخلية إلى أن “المقبوض عليهم المتورطين في قضايا إرهابية مختلفة هم:

– أحمد عيسى أحمد عيسى الملالي (23 عاماً): أقر بقتل الضابط هشام الحمادي بتكليف من الإرهابي الهارب للعراق حسين داوود

– أحمد علي أحمد يوسف (20 عاماً): أنشأ مخزناً سرياً للمتفجرات في منزله

– سلمان محمد سلمان منصور (31 عاماً) وحسين محمد سلمان منصور(36 عاماً)، قام الاثنان بتوفير هواتف ثريا تساعد على هروب المطلوبين

– حسين عيسى أحمد علي الشاعر (34 عاماً): تلقى تدريبات عسكرية في إيران

– هاني يونس يوسف علي (21 عاماً): ساعد مع متهم آخر في إنشاء مخزن سري للمتفجرات”.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.