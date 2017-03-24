البابا فرنسيس: أوروبا مهددة بالموت إذا لم تعد الى التضامن

اعتبرالبابا فرنسيس أن “أوروبا مهددة بالموت إذا لم تعد إلى قيم الآباء المؤسسين وفي مقدمها قيمة التضامن”، مشيرا الى ان “أي جسد يفقد الشعور بالاتجاه الواجب عليه سلوكه، أي جسد لا يتطلع إلى الإمام، يعاني أولا تراجعا ويصبح في النهاية مهددا بالموت”.

ورأى أن “اوروبا يعود إليها الأمل عبر التضامن الذى يشكل أقوى ترياق ضد الشعبويات المعاصرة”، مشيرا الى انه “إذا تألم فرد واحد فان الجميع يتألمون. لذا، نحن أيضا اليوم، نبكي مع المملكة المتحدة ضحايا الاعتداء الذى إصاب لندن قبل يومين”.

وأشار الى انه “على العكس، فان التيارات الشعبوية تنمو انطلاقا من الانانية أن الأمل يعود إلى أوروبا حين لا تنغلق فى الخوف وفى أمان زائف”.

وذكر البابا بأنه خلال توقيع المعاهدات المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية قبل ستين عاما، فإن أهمية العمل من أجل أوروبا موحدة ومنفتحة كانت واضحة تماما، ولكن ذكرى هذا الأمر ضاعت اليوم وضاع أيضا ادراك مأساة العائلات المنفصلة والفقر والبؤس الذى تسبب به هذا الانقسام.