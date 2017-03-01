الاونروا في صيدا تستمر في تعليق خدماتها داخل عين الحلوة

صدر تعميم من مدير خدمات “الاونروا” في عين الحلوة عبدالناصر السعدي ومدير منطقة صيدا بالوكالة فوزي كساب، الى كافة موظفي الوكالة العاملين داخل مخيم عين الحلوة جاء فيه ما يلي: “بناءا لتعليمات مدير عام وكالة الاونروا في لبنان السيد حكم شهوان، ونظرا للاوضاع الامنية الراهنة في مخيم عين الحلوة، وعدم وجود ضمانات جدية بحماية الموظفين والعاملين والمستفيدين من الخدمات ستستمر الاونروا في تعليق كافة خدماتها في مخيم عين الحلوة حتى اشعار آخر.

كما ستستمر في تعليق خدماتها في مدرستي دير القاسي وشهداء فلسطين يوم غد الخميس الموافق 2 آذار 2017، في حين ستستأنف الدراسة يوم غد في كافة مدارس الاونروا في مدينة صيدا وكلية سبلين (ما عدا مدرستي دير القاسي وشهداء فلسطين).