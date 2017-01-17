الاولوية للانتخابات النيابية.. وعون: التخوف من النسبية في غير محله

عشية الجلسة التشريعية، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون الثلاثاء، في القصر الجمهوري، وأمام أعضاء السلك الديبلوماسي أن من أولوياته تنظيم إنتخابات نيابية وفق قانون جديد وتأمين الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي.

واطلق سلسلة مواقف تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني لا سيما ما يتعلق بحماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن الى الساحة الداخلية، مؤكداً أنه سيعمل على قيام مؤسسات قادرة وفاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن بدولته، وتكون له المرجع والسند.

وقال: “إرادتي هي تأمين الاستقرار، الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، فيطمئن اللبنانيون، أينما كانوا الى وطنهم، ويعود لبنان ليلعب الدور الإيجابي الذي اعتدتم عليه في الساحة الدولية. وقد بدأنا بوضع الخطط لذلك، وبعضها صار على طريق التنفيذ”.

وتايع “أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفّر الاستقرار السياسي.. أما تخوّف بعض القوى من قانون نسبي فهو في غير محلّه، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع. وعليه، قد يخسر البعضُ بعضَ مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.

ووجه رئيس الجمهورية لأعضاء السلك الديبلوماسي والدول التي يمثلونها جملة تساؤلات ومطالب تتعلق بموضوع النازحين السوريين، مشيرا الى ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل العبء وحيدا وهو يرحب بكل مبادرة من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ سلميّ سياسيّ للأزمة في سوريا.

واكد عون ان التعاون الأمني والمخابراتي ضرورة حيوية لمكافحة الإرهاب وان المسار الصحيح يرسم عبر إرادة دولية راغبة حقاً بإنقاذ العالم من الإرهاب وإرساء السلام.

بدوره جدد السفير البابوي غابريال كاتشيا الذي تحدث بإسم السلك الديبلوماسي التهاني من قبل قداسة البابا فرنسيس لرئيس الجمهورية بإنتخابه، ونوه بالإستقرار الأمني في لبنان وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها داعيا الى اجراء معالجات على مختلف المستويات.

كما هنأ الرئيس عون على زياراته الى الخارج، مشيرا الى انها جرت بروح التفاهم ووفق ارادة الحوار كوسيلة لتسوية التباينات وطمأنة الهواجس، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اللاعبين الاقليميين واهتماماتهم.