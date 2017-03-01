الاهلي البحريني يتوج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة

توج الأهلي البحريني بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة، بفوزه الصعب على الجيش القطري بنتيجة 3-2 في نهائي البطولة المقامة في البحرين.
حسم الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 27 مقابل 25، وعاد الجيش القطري وفاز بالشوطين الثاني والثالث بنتيجة 28 مقابل 26 و25 مقابل 21 لكن الأهلي البحريني عاد من بعيد وحسم الشوط الرابع بنتيجة 25 مقابل 21، إلى أن أنهى الشوط الحاسم لمصلحته بنتيجة 15-13.
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