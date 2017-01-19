“الانترنت الآمن “.. حملة توعية للرعاية وقوى الأمن الداخلي

اطلقت مؤسسة “الرعاية” بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي حملة توعية حول “الانترنت الآمن”موجهة لطلاب ثانويات صيدا والجوار وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، واتحادي بلديات صيدا الزهراني وساحل الزهراني وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا.

جاء ذلك خلا ل لقاء اقامته الرعاية في قاعة بلدية صيدا بحضورممثل الرئيس فؤاد السنيورة طارق بعاصيري، ممثل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، ممثل النائب بهية الحريري امين عام الشبكة المدرسية نبيل بواب ، ممثل النائب علي عسيران عزيز عسيران، ممثلة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية المقدم سوزان الحاج حبيش، ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي ومنسق عام تجمع المؤسسات الأهلية في صديا والجوار ماجد حمدتو وعدد من رؤساء البلديات ومدراء المدارس وجمع من الشخصيات والمدعوين.

بعد ترحيب من منسقة الجهاز التطوعي في “الرعاية” وفيقة عنتر، القى كلمة المؤسسة مديرها التنفيذي مطاع مجذوب معلنا عن اطلاق حملة هذا العام “الإنترنت الآمن” بالإضافة لمسابقة حولها والتي تهدف لتوعية طلاب 15 ثانوية في صيدا والجوار .

وتحدث السعودي فاكد حرص بلدية صيدا على تطوير البنية الالكترونية لشبكة الانترنت في المدينة لتستوعب شبكة الألياف الضوئية بدل النحاسية الحالية. وقال :بما انه لا يمكن ان نضع خفيرًا على الإنترنت او على أبنائنا، فهنا تكمن أهمية التوعية.

من جهته اكد حمدته على ضرورة حفاظ الفرد على خصوصيته على الشبكة، معتبرا ان التقدم التكنولوجي السريع وضع الإنسانية على اعتاب مرحلة جديدة من الحضارة الإلكترونية والذي يتطلب إيجاد آليات للتعاون الوثيق بين كل شرائح المجتمع وفي طليعتها الأهل والطلاب.

وركز باسم عباس بإسم وزير التربية على اهمية اتباع خطوات توعية حول الإنترنت منها تحديد عدد ساعات إستخدامه وعدم السماح بعرض بيانات المستخدم لأي كان مكنوها بهذه الحملة الإنسانية لرفع المستوى الثقافي للمجتمع.

وهنأت المقدم الحاج الرعاية على عملها الاجتماعي وبلدية صيدا على برامجها البيئية وعلى الوعي الذي سبق العاصمة بيروت عبر وضع مشروع إستخدام الألياف الضوئية لشبكة الإنترنت. مقدمة عرضا بالأرقام حول عمليات القرصنة التي تتعرض لها يوميا العديد من المؤسسات والأفراد بهدف الإبتزاز المالي اوالجنسي وإستغلال الأطفال والسوق السوداء على الإنترنت.

واختتم الحفل بالإعلان عن مواعيد الحملة في الثانويات في مدينة صيدا وجوارها والتي ستنطلق ميدانيا ابتدءا من 22 الجاري وتستهدف كمرحلة اولى 15 ثانوية رسمية وخاصة في منطقتي صيدا والزهراني ، لتعميم التوعية حول مخاطر الانترنت واعتماد السبل الآمنة لإستخدامه.