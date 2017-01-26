الانتخابات في موعدها.. وعون: القانون سيكون امينا لخطاب القسم

في جولة للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني على المسوؤلين اللبنانيين، تركز خلالها البحث على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وقانون الإنتخاب.

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين، في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يقصي أحدا، لافتا الى أنه “سيكون امينا ووفيا لما التزم به في خطاب القسم امام اللبنانيين والعالم.

وأشار إلى أن لبنان بدأ عملية نهوض في مختلف القطاعات تواكب الاستقرار الامني الذي ينعم به منذ انتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وأبلغ موغيريني إمتنان لبنان للدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي، املاً في استمرار هذا الدعم للمشاريع الانمائية والاقتصادية، لافتا الى أن خطة النهوض تشمل قطاعات الكهرباء والماء والسدود والطرق والحكومة الالكترونية والنفايات وغيرها.

إلى ذلك، أشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان يرى ان الحل السياسي والسلمي للأزمة في سوريا، هو المدخل الصحيح لأي تسوية تنهي الحرب، وتضع حدا لمعاناة النازحين السوريين التي تركت تداعيات سلبية كثيرة على لبنان.

بدورها أعربت موغريني عن سعادتها لعودة المؤسسات الدستورية الى العمل مع انتخاب عون رئيسا للجمهورية، معتبرة ان هذا الانتخاب ترك ارتياحا لدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي أبدت استعدادا ثابتا للاستمرار في دعم لبنان في المجالات التي يراها ضرورية.

وأشارت الى أن الاتحاد الاوروبي يقدر التضحيات التي قدمها لبنان من اجل مساعدة النازحين السوريين، وسيعمل على توفير الدعم المناسب للمؤسسات الرسمية اللبنانية التي ترعى شؤون النازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة”.

ووجهت المسؤولة الاوروبية دعوة الى رئيس الجمهورية لزيارة مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ولقاء كبار المسؤولين فيه.

وتوجهت موغيريني بعدها إلى عين التينة حيث التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحثت معه في دور المجلس وقانون الانتخاب. وكانت موغريني بدأت جولتها بزيارة بيت الوسط ليل الأربعاء، ولقائها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وانتقلت بعدها إلى وزارة الخارجية حيث اجتمعت إلى الوزير جبران باسيل، قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك.

وقال باسيل إن “ما يجسد ارادتنا المشتركة بالمضي قدما وسريعا في تنفيذ المشاريع هو استضافتنا خلال الشهر المقبل ندوة حول مواجهة الارهاب بهدف صياغة استراتيجية وطنية لبنانية في هذا الصدد، كذلك اطلاق فريق عمل مشترك بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجال الاقتصادي في الايام المقبلة، للاستجابة الى تطلعات منتجي الخدمات والصناعيين اللبنانيين والذين يسعون الى تجاوز العقبات التي تحول دون التصدير الى دول الاتحاد الاوروبي”.

من جهتها جددت موغيريني دعم الاتحاد الاوروبي للبنان ومؤسساته الدستورية، وقالت: “نتطلع لمرافقة ومتابعة الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتأكيد السلطات ستقوم بها، وسننظر بقوة الى ما يتعلق بالنقاش والبحث القائم في شأن الإصلاحات وعمل المؤسسات والبرلمان من اجل العمل بشكل فعال اكثر، ودعمنا ايضا للبنان مؤسساته وشعبه في ما يتعلق بالتحدي الصعب باستضافة هذا العدد الكبير من النازحين السوريين، وليس فقط السوريين انما الفلسطينيين ايضا”.