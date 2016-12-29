الامير محمد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع وزير دفاع الكويت

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في الرياض، اليوم الخميس، مع الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
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