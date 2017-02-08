الامن ممسوك وقانون الانتخابات سيبصر النور قبل نهاية شباط

كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أمام سفراء الاتحاد الاوروبي أن رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء قالا للوزراء ان قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط.

واكد المشنوق ان “لا خيار الا باجراء الانتخابات النيابية وليس لديه اي شك بعدم حصولها والتي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان”، كاشفا ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة اليوم الاربعاء ان قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط، وهذا الموقف ابلغه المشنوق الى وفد ديبلوماسي موسع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان برئاسة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

ورداعلى سؤال حول التخوف من فراغ في حال عدم اقرار هيئة الاشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، قال المشنوق: “انه حسب القانون فان ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران على ان آخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران، والمهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي”.

وطمأن المشنوق ان “الوضع الامني تحت السيطرة ولا مخاوف امنية على اجراء الانتخابات، وقد اثبتت الاجهزة الامنية قدرتها خلال تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة.

من جهتهم شدد سفراء الاتحاد الاوروبي على ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها سيمثل خطوة اخرى في اتجاه تعزيز عمل المؤسسات الديموقراطية في لبنان.وشجع السفراء الاطراف اللبنانية على العمل بصورة بناءة على مسائل الاصلاح الانتخابي بطريقة توافقية وشاملة، لافتين الى انه وفي حين ان الاتفاق على قانون جديد قد يؤدي الى تأجيل تقني للانتخابات فمن المهم ان يكون التأجيل قصيرا بأقصى مقدار ممكن.