الامن العام: توقيف 21 شخصا بجرم تزوير مستندات سفر ودخول خلسة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام التقرير الأمني الاسبوعي وجاء فيه:
“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31/12/2016 لغاية 06/01/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– اثنا عشر شخصا بجرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص بطرق غير شرعية ودخول خلسة.
– شخصان بجرم مخالفة نظام الاقامة.
وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.
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