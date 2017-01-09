الامن العام: توقيف 21 شخصا بجرم تزوير مستندات سفر ودخول خلسة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام التقرير الأمني الاسبوعي وجاء فيه:

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31/12/2016 لغاية 06/01/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– اثنا عشر شخصا بجرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص بطرق غير شرعية ودخول خلسة.

– شخصان بجرم مخالفة نظام الاقامة.

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.