الامن العام: توقيف 17 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 25/01/2017 لغاية 03/02/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكابهم أفعالا جرمية وذلك على الشكل التالي:

– احد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– ثلاثة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.

– شخص واحد بجرم النصب والاحتيال والدعارة.

– شخص واحد بجرم دخول البلاد خلسة.

– شخص واحد بجرم ممارسة اعمال سمسرة.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.