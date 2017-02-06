الامن العام: توقيف 17 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 25/01/2017 لغاية 03/02/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكابهم أفعالا جرمية وذلك على الشكل التالي:
– احد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– ثلاثة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.
– شخص واحد بجرم النصب والاحتيال والدعارة.
– شخص واحد بجرم دخول البلاد خلسة.
– شخص واحد بجرم ممارسة اعمال سمسرة.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.
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