الامن العام: توقيف 12 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام التقرير الأمني الاسبوعي، وجاء فيه:
“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 21/01/2017 لغاية 28/01/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:
– شخص واحد بجرم استعمال سمة تركية مزورة.
– شخص واحد بجرم تسهيل الدعارة.
– شخصان بجرم دخول البلاد بصورة غير شرعية واستعمال بطاقة دخول وإقامة مزورتين.
– شخص واحد بجرم تهريب أشخاص عبر الحدود.
– أربعة أشخاص بجرم استعمال جوازات سفر أجنبية مزورة.
– شخص واحد بجرم تزوير مستندات.
– شخص واحد بجرم تجارة المخدرات.
– شخص واحد بجرم مخالفة نظام العمل.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا الى القضاء المختص”.
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